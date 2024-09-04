小草墜樓前被取笑　黃光芹：沒人可霸凌別人

黃光芹表示，沒有人有資格霸凌别人。（照片：黃光芹臉書） 中評社台北9月4日電／新北市永和區永和路某商業大樓2日晚間傳出一名黃姓男子墜樓死亡。外傳死者為台灣民眾黨支持者，1日當天曾到北檢前聲援民眾黨主席柯文哲，當時在現場與網紅“四叉貓”劉宇發生肢體衝突。劉宇聲稱自己也是受害者，遭網友出征，資深媒體人黃光芹3日在臉書發文表示，沒人有資格霸凌別人，“任何一種領導者敢召喚群眾，就要有把他們帶回去的把握”。



在事件發生後，柯粉護理師“喬喬”張喬瑜在臉書發文透露，自己與黃姓男子認識，事發當時黃男只是拿、握了劉宇的直播器材，並沒有要搶奪的意思。她並提到，劉宇取笑黃姓男子的疾病，張貼他的照片不斷嘲笑謾罵，自己同樣有被劉對付的經驗，這些過程一般人一定承受不了。



黃光芹強調，每個人抗壓力不同，所以千萬不要啟動霸凌的按鈕，因為有人會承受不起；不管是為了政治，還是其他的目的，沒有人有資格霸凌別人，因為那是一種暴力，集眾人的力量，直接且粗暴地傷害另一條生命。最後再逃得無影無蹤，並且推卸責任，用“不是我做的”、“有人反串”等謊言掩蓋。



黃光芹強調，任何一種形式的領導者，膽敢把群眾召喚出來，就要有把握把群眾帶回去，也感嘆，作為小草的黃姓男子“應該先回到遍草叢生之地”，這樣他就不會感覺那麼孤立無援了。