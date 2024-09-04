議員提案罷免金門縣議長洪允典　9日投票

金門縣議長洪允典（右）。（中評社 資料照) 中評社台北9月4日電／金門縣議員提案罷免中國國民黨籍議長洪允典，“內政部”3日表示，考量公文書寄送、提供議員預先調整個人行程及預留可能的氣候因素影響等緩衝時間，已決定於9日上午9時30分在金門縣議會議事廳召集罷免投票會議，這也是《地方制度法》自1999年實施以來議會層級的首例。



金門縣議會昨表示，還沒收到公文；洪允典則“暫不回應”。身兼國民黨金門縣黨部主委的“立委”陳玉珍說，並非黨派因素，應是選舉時的一些衝突，尊重民主機制，一切照程序。



在地人士表示，議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數3分之2同意為通過。知情人士透露，目前金門縣議員總計19人，洪允典只要掌握好9票，被罷免成功的機率不高。



參與提案罷免的議員表示，這與政黨、人際關係都沒關係，重點在洪允典行事風格有爭議，包含公器私用、讓公務人員無所適從等，“簡單來說就是鴨霸”，現在既然成案，就要盡力爭取其他議員支持；至於是否有人布局要參選議長，目前大家沒多想。



“內政部”說明，依照《地方制度法》第46條規定，“內政部”應在收到縣（市）議會議長罷免案25日內，召集罷免投票會議。這次金門縣議員罷免議長的提案書是在8月21日送到“內政部”，依法最遲須在9月16日前召集該會議員罷免投票。



“內政部”在收案後便持續金門縣議會溝通準備選務作業所需時間，以及確定無法投票會議的日期，並將前述各項原因納入整體考慮後，訂於9日投票。



“內政部”進一步指出，這次金門縣議會議長的罷免投票是《地方制度法》自1999年實施以來議會層級的首例，除了依法辦理會議召集作業外，也與金門縣議會保持密切聯繫，後續將持續協助金門縣議會依法落實相關會議準備工作，並就實務執行上可能發生的問題研議，讓當天的會議合法進行。