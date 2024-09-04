柯P搭機飛花蓮被媒體包圍　避答抗告等問題

民眾黨主席柯文哲在松山機場受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案，2日獲台北地院裁定無保請回，但台北地檢署昨提出抗告，高等法院預計今日裁定准駁。柯文哲今早赴松山機場搭飛機，前往花蓮參加中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親的告別式，被大批媒體包圍，追問是否擔心再開羈押庭、競選總部財務長李文宗列被告重金交保等問題，但柯都未停下腳步回應，僅低語說“再開記者會說明”。



民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、“立委”林國成、吳春城和麥玉珍等人也到松機陪同，眾人也成了柯文哲的護衛隊，一路幫忙開道及維護媒體秩序，才讓柯得以順利進入閘口登機，這畫面也引來機場內民眾的側目，紛紛拿出手機來記錄。



柯文哲和國民黨主席朱立倫、前主席連戰、吳伯雄等人都名列傅崐萁母親治喪榮譽主委。柯上月已先赴花蓮拈香，今天一早與朱立倫和眾藍委等一起搭城傅崐萁的包機，前往花蓮出席告別式。



而京華城案除了北檢針對柯文哲無保請回提出抗告之外，前副市長彭振聲的律師也提出抗告。至於柯文哲政治獻金假帳案，北檢昨晚則將柯競辦財務長李文宗由證人改列被告，以偽造文書罪新台幣200萬元交保，限制出境、實施電子監控。此案是否也會約談柯文哲？外界都在關注。