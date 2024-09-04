朱立倫、柯文哲飛花蓮同一航班　送暖？

民眾黨主席柯文哲被媒體包圍、堵訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，享耆壽90歲，今天在花蓮舉行告別式。藍綠白政要都前往致意，包括中國國民黨主席朱立倫、“立法院副院長”江啟臣、台灣民眾黨主席柯文哲和超過40位國民黨“立委”都搭乘傅崐萁的包機前往花蓮出席告別式，“立法院長”韓國瑜則另搭飛機前往。



由於近日柯文哲飽受京華城案、選舉假帳案等司法案件纏身，眾藍營要角對於要和柯搭同班飛機並未選擇迴避，對柯來說可能會備感溫暖，也引發接下來在“立法院”的藍白合作態勢繼續推進可能性的想像。



此次傅崐萁母親告別式，傅安排了早上8時30分由台北松山機場飛往花蓮的班機，以及台鐵新自強號408班次由台北開往花蓮。



包括朱立倫、江啟臣、柯文哲以及約40名國民黨“立委”和民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌等白委，都選擇一起搭乘該班飛機赴花蓮。另外，特別的是民進黨“立法院”黨團幹部吳思瑤也同搭該班飛機，要赴告別式致意，成了“藍白叢中一點綠”。



而朱立倫抵達松機時，面對媒體包圍詢問柯文哲案件的看法時，都僅說謝謝，並未停下腳步回應。



此次傅崐萁母親的治喪委員會名單，榮譽主任委員包括朱立倫、柯文哲、連戰、宋楚瑜、王金平、洪秀柱等。榮譽副主任委員包括江啟臣、國民黨秘書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康等。



主任委員則衹有韓國瑜一人。至於台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等地方首長則名列副主任委員。