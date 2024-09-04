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台高院審柯文哲案抗告　媒體報導法官背景
http://www.CRNTT.com   2024-09-04 11:42:50


針對京華城案部分電子媒體製圖報導說明。（中評社 張穎齊攝）
　　中評社台北9月4日電（記者　張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回，北檢3日傍晚5點提出抗告。台灣高等法院預計4日中午會有裁定結果。3名承審法官的背景，也引發媒體報導。

　　台高院昨晚間7點多表示，已收到北檢的抗告及卷證，會先交由值班法官閱卷，閱畢後再由合議庭一起評議決定，但閱卷通常很花時間，3日晚不會裁定。預計4日上午再編案號處理。

　　今日一早，台高院就聚集不少媒體，連線採訪報導，盛傳中午前就會有結果。另外法官的背景也引發熱議。

　　台高院由值夜法官鍾雅蘭擔任受命法官，合議庭審判長為許泰誠，魏俊明擔任陪席法官，評議後將儘速裁定。

　　據瞭解，審判長許泰誠，曾任“倒扁紅衫軍”及“318占領“立法院”行動”審判長，政治傾向不明顯，堅持人權基本保障，在學習司法官過程中對無罪推定原則有深入的見解。

　　受命法官鍾雅蘭曾審理，親綠網軍楊蕙如及蔡福明的“關西機場事件”，揭露楊蕙如花錢招攬網軍，楊及蔡犯後否認犯行、沒有悔意，因此從重量刑，各判刑6月，可易科罰金。

　　法界人士分析，陪席法官魏俊明，以嚴格認真出名，被法界稱為“殺手級”法官，刑度相較其他法官都重，辯護律師碰到魏俊明承審的案件都認為，魏是不太會輕判、輕饒的人。 


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