喜迎陸客　金門縣府邀觀光團體座談做好準備

金門縣政府3日特別召開“觀光產業公(工)協會請益交流座談”，為迎接陸客來金旅遊提前做好準備。（照片：金門縣政府觀光處提供） 中評社金門9月4日電／針對大陸文化和旅遊部8月30日發布“將於近期恢復福建居民赴金門旅遊”消息，金門縣府考量金門地區觀光產業有4年未接待陸客，於昨日召開“觀光產業公(工)協會請益交流座談”，為迎接陸客開放來金旅遊做好準備。



此座談會由金門縣府參議陳祥麟、觀光處長許績鑫共同主持，與會成員包括金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信、金門縣旅館商業同業公會總幹事蔡冠群、金門縣民宿旅遊發展協會理事長許燕輝、金門縣導遊服務人員職業工會理事長莊厥亮、金門縣領團解說員協會理事長陳和海、金門縣旅遊發展協會理事長陳金福、金門縣觀光特產協會理事長李鍾靈、金門縣露營觀光發展協會理事長翁世百、金門縣小客車租賃商業同業公會常務監事許燕政、金門縣傳統建築民宿協會理事長顏湘芬等多位在地觀光公(工)協會代表，提供建言共同為陸客開放準備把脈。



參議陳祥麟透過新聞稿表示，地區業者以辦喜慶的心情為迎接陸客開放做好相關整備，公(工)協會開放交流並導入創新合作觀念，攜手齊行共好凝聚共識，創造產業共榮，共同帶動活絡金門觀光產業蓬勃發展。



金門觀光處長許績鑫說明，陸客的回歸對金門觀光產業至關重要，將直接促進地方經濟復甦，同時為業者說明金門縣府9月起至明年的觀光推廣重點及活動期程安排，包含規劃辦理第四屆海洋藝術季，以“馥郁酒香”為主題，展現金門高粱酒的香氣濃郁，融合國內外藝術家的創意，創造更具突破性的藝術作品，及2024金門老兵召集令在新市256等活動，希望提供觀光產業業者能盡早納入規劃，進行遊程包裝，招攬更多旅客來金觀光。



觀光處表示，透過此次交流座談，將促使金門地區業者對觀光活動能有更深入瞭解後進行適當遊程規劃，為陸客開放預做準備，同時縣府已完成建置一款專為手機用戶設計旅遊服務“金門行動旅服”系統，結合了食、宿、遊、購、行五大旅遊核心需求，為遊客提供旅途中所需的全方位資訊。針對大陸旅客部分，提供簡中版行動旅服建置，新增陸客入金專區，介紹如陸客遊金指南、小三通及島內交通等資訊，並介接如百度地圖等API，提供符合陸客使用習慣之服務，特別適合大陸遊客在金門旅行時使用，期望以優質的服務和完善的準備迎接每一位來金的旅客。