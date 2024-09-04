柯志恩：綠委也認為大法官名單對賴有傷

藍委柯志恩（右）指出，大法官人事名單，遭外界批評酬庸意味濃厚，對賴清德（中）是有傷害的。（少康戰情室YouTube畫面） 中評社台北9月4日電／賴清德8月30日提出包括“司法院”院長張文貞、副院長姚立明等7位大法官人事名單，遭外界批評酬庸意味濃厚。中國國民黨籍“立委”柯志恩透露，她有許多綠委朋友對該份名單有很多意見，認為恐對賴清德造成傷害。



柯志恩3日在政論節目《少康戰情室》中指出，她有不少綠營朋友對於大法官名單，私下有非常多意見。其實司法系統中有很多人是支持綠的，還有更好的人選，他們認為這份名單完全無法顯示執政黨該有的高度。對於司法體系、更好的人選，等於賞了他們一個巴掌。



柯志恩強調，這份名單能不能過關取決於“立法院”，但名單的提名者應該對社會展現一個高風亮節的態度，現在是態度、高度，甚至連溫度都沒有，對於賴清德而言應該是有傷。柯說，大家都知道姚立明要過“立法院”這關，是絕對過不了的。



另外，“立法院”新會期2日開始報到，柯志恩強調，藍白間有很多空間談合作，因執政黨用很多不合理的方法執行許多事，因此藍白在預算等方面，要聯手好好監督執政黨。



“總統府”公布“司法院”院長被提名人為台大法學院特聘教授張文貞、副院長被提名人為“國會”觀察文教基金會董事長姚立明，5位大法官被提名人則分別為政大法律系教授何賴傑、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、“中研院”法律學研究所研究員廖福特、台大“國發所”教授劉靜怡、成大法律系教授陳運財。

