北檢辦案爭議？徐巧芯控跟親綠媒體一搭一唱

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利案屢遭質疑有政治力介入，加上要聲押柯卻遭台北地院裁定無保請回，後續雖提抗告，但司法公信力問題已成為另一個攻防焦點。中國國民黨籍“立委”徐巧芯今受訪時，語帶諷刺地兩度呼籲“北檢真的要加油好嗎？”，她強調，並沒有認為柯一定沒問題，但請北檢不要因過去常亂辦案，現在真的喪失辦案能力。



柯文哲涉入京華城案，而北檢也持續偵辦柯的政治獻金案，3日最新進展是以被告身分，約談柯文哲競總財務長李文宗到案，檢察官深夜諭令李文宗200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控。



徐巧芯今天前往松山機場要搭包機前往花蓮，出席國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親的告別式，由於該班機也有柯文哲，她受訪時被媒體問到柯文哲的看法時質疑，是不是北檢過往即便亂辦案，就算遭指控者多獲得不起訴處分，承辦檢察官卻都升官，如今北檢檢察官才上行下效，草草辦案，沒想到來了一個滑鐵盧，讓大家看笑話。



徐巧芯說，檢方昨天才連夜去約談木可案所有涉案人，但木可案與政治獻金案民眾黨都開記者會承認有問題，如今最大的案子應該是京華城的圖利與收賄案，可是金流在哪，這才是最關鍵的。她雖沒認為柯文哲一定沒問題，但也請北檢不要因過去常亂辦案，現在就喪失辦案能力。



至於北檢一再遭質疑透過放消息給特定媒體製造當事人確實有問題的形象，徐巧芯說，從自己過去擔任馬英九發言人開始至今，偵查不公開這件事在北檢就是一個笑話，每一次所洩露的資訊都對當事人不利，而且扭曲，變成大家要不斷澄清，最後卻是不起訴，但已經毀人名節。



徐巧芯說，北檢辦不出案，又開始故技重施，跟特定親綠周刊一搭一唱，該周刊每次都配合北檢亂寫，這次寫說柯文哲有上千萬不明帳目，哪來的千萬元也不知道，跟檢調沆瀣一氣、扭曲事實、毀人名節。



徐巧芯也舉例，自己選舉時還被汙衊以壽麵賄選，結果最後被告的是台北市黨部主委黃呂錦茹，北檢不告她或里長，只告黃呂，就是想讓這個案子淡掉。她大酸說，所以“北檢辦案真的要加油好嗎？”，不要只依靠特定周刊，要善用自己辦案的能力，請參考一下桃檢怎麼辦案的，“北檢加油囉！”。