媒體再爆查出千萬不明金流　柯：有就好命

民眾黨主席柯文哲在黨籍委員黃國昌、張啓楷陪同下離開花蓮機場。（中評社） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積圖利案，在獲台北地方法院裁定無保請回後，台媒《鏡週刊》再度爆料稱，檢調查出新台幣千萬元不明金流。柯文哲4日上午搭機前往花蓮參加中國國民黨籍“立委”傅崐萁母親告別式，被媒體在機場問及此事，柯文哲笑說，有千萬金流就好命了。



民眾黨發言人吳怡萱則說，檢調昨天提抗告後，又再度配合特定媒體放消息，是不是北檢洩漏消息，拜託媒體去向北檢求證，一下說700萬元，現在又說上千萬元，是用喊價碼誘導視聽嗎？北檢是要放話完又假裝沒這件事？通篇報導就像是組合拳，東拚西湊試圖毀滅柯人格。



吳怡萱指出，呼籲媒體向北檢求證，北檢不能洩漏完消息後，又向社會說不予證實，報導中也沒看到提出相關證據，若是北檢洩漏消息，請向北檢求證，若北檢要自清，請出面說明。



傅崐萁母親劉滿蘭告別式4日在花蓮縣舉辦，國民黨主席朱立倫、柯文哲一早搭乘同一班飛機抵達花蓮，約在上午9點半步出花蓮機場，朱立倫在“立法院副院長”江啟臣等人陪同下先離開，柯文哲則在民眾黨籍“立委”黃國昌、張啟楷陪同下離開。



台媒《鏡週刊》再度爆料，檢廉查出柯文哲帳戶內扣除薪水、演講、稿費、版稅後，仍有700萬元收支不符，柯文哲妻子陳佩琪多次攜帶大筆現鈔到ATM存款，金額達上百萬元，陳佩琪稱是父親過世留下約300多萬元遺產，一部分則是柯文哲上節目的通告費、稿費所領的現金酬勞，但檢方並不採信。



北檢也在3日針對台北地方法院裁定柯文哲無保請回一事遞狀，向台灣高等法院抗告，高院預計今天就會審理。