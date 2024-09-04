蔡正元：高雄國賓鑑定報告保密與蔡論文一樣

雄國賓大飯店旁大樓一樓掛滿住戶不滿的白布條。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／台北京華城案延燒，讓外界關心容積率更高的高雄國賓危老改建案是否合乎規範，周邊住戶曾質疑國賓是否為真危樓，民代向市府索要結構鑑定報告，卻遭以“侵害簽證技師著作權及設籍當事人營業事業有關資訊”為由拒絕。但近日爭議擴大，高市府急轉彎決定公開，讓中國國民黨高雄市議員邱于軒狠酸“早知如此何必當初”。前“立委”蔡正元質疑，高雄國賓的容積獎勵是一點一點湊出來的，之前鑑定報告還保密，跟蔡英文論文有何不同？



針對高雄國賓飯店以“危老都更”之名爭取到1142%的超高容積率，民進黨籍高雄市長陳其邁昨日回應，會嚴加審查，未來會由都市計劃通盤檢討容積率。



高雄市藍議員邱于軒表示，市府一定要在爭議擴大，面對社會輿論之下才決定公開報告，狠酸“早知如此何必當初”。若一開始就公開事件也不會鬧那麼大，因整起事件沒有如京華城般複雜，市府態度反而讓人感覺欲蓋彌彰。邱于軒說今天攤開報告後，乍看之下危險度分數確實符合45分以上危老資格，不過仔細看仍有些瑕疵。如結果判定分數為65.71，但內文中卻是52.45，其他細節會去委請其他專家檢視。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元3日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，“任何一個有問題的案子，他剛開始都要編得很合法、包裝得很合法，這樣大家就容易睜著眼睛避過去”。高雄市國賓飯店的案子，最讓人家質疑的是什麼地方？他那個36%容積獎勵，不像那個京華城30%，還用買的？他不用買！



蔡正元提到，按照民進黨的邏輯：這個公共財是民進黨送的！“你送他36%，你要不要講個道理來”？第二個，危老建築怎麼鑑定？找了一個結構工程師寫一寫，就跟政府說：核定了，這個是危老建築！那這不是比都發局更簡單？主持人說：重點是列為機密報告不公開？



蔡正元質疑，“對，那這個跟蔡英文的論文有什麼不同？還是當成什麼智慧財產權”？危老的條文寫得非常簡單：屋齡30年以上，經結構安全性能評估結果之建築物，耐震能力未達一定標準。國賓飯店前段時間還在營業，如果有危險的話，飯店要讓這些住戶、住客有危險嗎？如果說老，台北市30年的老房子一堆！台北101不久也要超過30年了。



蔡正元批評，至少京華城案還有公開展覽，高雄國賓有公開展覽嗎？“把結構工程師的報告公開展覽啊”！京華城案還要公開是什麼理由，這個理由5%、這個理由3%...最後湊到20%。他並不是都更條例準20%，他是一項2%、一項3%...這樣慢慢湊出來的，沒有哪一個東西、一個理由就可以拿到20%的！建案不是都要公開展覽嗎？讓那個結構技師證明這是危險的房子？



高雄市工務局回應，高雄判定危老標準與全台一致，都是由申請人委託經“內政部”認可委託機構，進行危老建築耐震初評，至於數據不一部分將函請鑑定單位台北市結構技師公會說明。