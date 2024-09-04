傅崐萁母親告別式　藍綠白政要冠蓋雲集

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，傅家3日在花蓮舉行告別式。（中評社 楊騰凱攝） 中評社花蓮9月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭7月24日逝世，享壽90歲，傅家今日在花蓮舉行盛大告別式，藍綠白各方政要雲集。包括國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、台灣民眾黨主席柯文哲均到場向傅家致哀。



傅崐萁母親劉滿蘭今日舉行告別式，藍綠白政要冠蓋雲集，除了朱立倫、韓國瑜、柯文哲外，還有“立法院副院長”江啟臣、“行政院秘書長”龔明鑫、“監察院”秘書長李俊俋、“考試院”秘書長劉建忻、“總統府”副秘書長何志偉、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨“立委”沈伯洋等。



現場約2000人到場，包括文武百官、地方人士、宗教界人士等。



告別式會場沿路擺滿各界致哀的花籃，有如一條繁花大道，整體而言裝設不至於鋪張，但非常隆重，排場大。



傅崐萁到場時一身穿著喪服，與朱立倫、柯文哲等交談，接受對方致意。



告別式開始時，身兼治喪委員會榮譽主委的朱立倫率先致詞，他表示，劉滿蘭老夫人逝世日是觀世音菩薩得道日，可見功德圓滿。



韓國瑜指出，感謝所有嘉賓，希望大家一起追尋劉滿蘭老夫人的腳步，把心田都修好，這也是傅崐萁從事政治工作最重要的目標。



柯文哲指出，他認識的傅崐萁非常孝順，百善孝為先，也感謝大家今日來為劉滿蘭老夫人送行。



傅崐萁表示，花蓮真的很遙遠，感謝朱立倫率領大家到來，同時柯文哲排除萬難到花蓮致意，他深表感謝，如今他在“立法院”與好兄弟韓國瑜一起打拚，他感到很幸運。