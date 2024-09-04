鍾小平宣稱柯拿3、4億元　民眾黨怒告

民眾黨發言人吳怡萱赴北院向國民黨台北市議員鍾小平提起刑事自訴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積圖利案，中國國民黨籍台北市議員鍾小平1日宣稱“京華城公關費有新台幣3、4億元是給柯文哲”，民眾黨數度要求鍾提出證據未果，民眾黨發言人吳怡萱4日上午10點在律師陪同下，赴台北地方法院向鍾提起刑事自訴“妨害名譽罪”。



吳怡萱批評，鍾小平身為台北市議員，竟用含血噴人的方式在政論節目造謠，政論節目還會配合相關新聞網媒做第二次轉述，對柯文哲造成非常大的名譽受損。之前，早已呼籲鍾小平出面道歉，但鍾顯然不願這麼做，還覺得沒什麼關係，因此今天提出刑事自訴，就讓鍾向法官說明相關事證。



鍾小平9月1日在三立電視新聞台政論節目《54陪審團》上宣稱，“京華城公關費中，以我的老江湖，如果給他錢，大概在5億裡面的3、4億是阿北的錢”。引起民眾黨不滿要求提出證據，民眾黨“立委”黃國昌昨天也嗆聲，鍾小平有膽子在綠媒上大放厥詞，三立新聞網配合一條龍操作柯文哲收了3億、4億的好處，就出來說清楚、講明白證據是什麼？



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。北檢也在3日針對台北地方法院裁定柯文哲無保請回一事向台灣高等法院抗告，高院預計今天就會審理。