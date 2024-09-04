法界析柯案：發回更裁機率高　或重開羈押庭

立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回。北檢已補強證據提出抗告，台灣高等法院預計4日將會有結果出爐。法界人士分析，會有直接駁回、羈押、交保、發回北院重審羈押交保與否等幾種結果，預計中午前會出爐。高院發回北院更裁機率相對較高，北院可能會選時間重新開羈押庭，一旦開庭，柯文哲與其律師要再去開庭。



台北地院2日凌晨3點多以犯罪嫌疑不重大為由，讓柯文哲無保請回。北檢3日傍晚5點向北院提出抗告，北院也整完卷，將抗告書與卷證一並送交高院。台高院昨晚間7點收到約20頁的抗告卷證，交由值班法官閱卷，閱畢後再由合議庭一起評議決定。



針對京華城案，北檢對柯文哲無保請回提出抗告，前台北市副市長彭振聲律師團也對彭遭羈押禁見提出抗告，據悉正被收押的威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇律師也都將提出抗告。



立勤國際法律事務所長、主持律師劉韋廷在高院接受中評社訪問表示，柯文哲無保請回，這在法界看是比較少見的情形，過往看到其他共犯全被收押，涉犯主要人竟無保請回。他認為高院發回北院更裁的機率相對高，北院可能會選時間重新開羈押庭，一旦開庭，柯文哲與其律師要再去開庭。



劉韋廷分析高院受理抗告後的後續裁定結果：一、高院可以自己決定駁回檢察官抗告，那就確定無保請回；二、發回北院更裁，地院更裁後交保的可能性較高。至於為何不再羈押柯可能性高？他分析，除非犯罪行為重大外，也要有共犯在逃，例如彭振聲案中，都委會執秘邵琇珮已到案。那是否還有其他共犯要羈押？檢方要說明，否則柯文哲即便有高度犯罪嫌疑，那就直接等著被起訴，但不用羈押，羈押是指還有串證、湮滅證據之嫌。若北檢沒補強另有共犯在逃的證據，那就可能交保。



至於名嘴李正皓、鏡周刊出示證據爆料，柯文哲在京華城容積獎勵增加一案，根本不是像在開庭偵訊中不知情，柯對此親簽決行速審速決。

