潛艦自造要角突下台　王鴻薇問擋了誰的財路

首艘台灣自造潛艦海鯤號。（台船公司提供) 中評社台北9月4日電／針對民進黨政府的潛艦自造政策，根據日前送達“立法院”的2025年“國防”預算書，軍方為強化水下嚇阻戰力，自明年起由海軍編列14個年度，高達新台幣2840億餘元預算，以“第三階段後續艦籌建”名稱建案，採購7艘後續艦。對此，中國國民黨籍“立委”王鴻薇今天提出質疑，在新政府上台後，潛艦自造工程二個重要人卻離退，令人質疑該項計劃是否會有什麼變卦，甚至擋到了誰的財路？



台“國防部”日前將明年度“國防”預算書送達“立法院”，針對各界關注的潛艦自造預算，預計從明年起分14個年度執行到2038年建造7艘後續潛艦，雖然明年僅編列20億元，不過後年起將大幅增加到170億元，2031年將達到預算高峰的321億元。



負責“潛艦自造”的台灣國際造船公司（簡稱“台船”），日前發生高層人士地震，擔任台船董事長8年的鄭文隆下台。外界解讀，鄭文隆之所以遭到撤換，主要係鄭文隆“不時對外彰顯自己在潛艦自造計劃的角色和重要性”，將潛艦自造案歸功於蔡英文，犯了新政府的大忌。此外，負責潛艦自造工程的海軍中將邵維揚，由於年齡即將屆滿中將服役最大年限60歲，也將屆齡退伍。

