柯案偵查疑似外洩　賴士葆：恐成政治追殺

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月4日電（記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時，針對台灣民眾黨主席柯文哲捲入的不明政治獻金及京華城改建案的相關爭議，質疑檢察機關洩漏偵查過程中的資訊，違反偵查不公開原則。他強調此事可能已演變為政治追殺，並要求檢方保持公正，避免讓外界質疑司法的公信力。此外，賴士葆也對柯文哲的辯解和案件中的關鍵證據提出看法，認為應嚴謹推論、以證據說話。



賴士葆首先指出，雖然柯文哲的相關案件仍在調查階段，且必須尊重司法程序，但鏡週刊的頻繁報導引發外界關注，他因而質疑檢察機關是否違反了偵查不公開的原則。他強烈批評，若特定媒體能掌握到偵查中的監聽譯文與資金流向等細節，這顯然違法，且檢方推卸責任的態度，會大幅損害司法的公信力。



賴士葆進一步指出，柯文哲在京華城改建案中曾被檢方要求羈押，但最終無保請回，這使得案件從一個原本涉及法律的問題，轉變成了政治爭議。他認為，這樣的發展已經坐實了柯文哲對於遭到政治追殺的指控。他強調，民進黨政府應高度重視此事，並要求檢方嚴守偵查不公開原則，避免案件被媒體過度曝光，導致外界對案件的公平性產生懷疑。



在談及具體案件時，賴士葆表示，檢方目前主要關注的是金流，若無法找到確切證據，案件的推進將變得困難。他提醒，任何與柯文哲相關的資金流動都應小心推論，避免無根據的連結，否則將對司法的尊嚴造成損害。



最後，賴士葆再次強調，所有相關指控都應回歸證據，無論是柯文哲是否知情容積率的具體變動，還是他與金流的關聯，最終都需依據證據來作出判斷。他呼籲司法機關應保持公正，避免案件演變成政治工具，損害司法體系的公信力。