防小草聚集聲援柯文哲　北檢周邊開始佈拒馬　

北檢周邊佈滿拒馬。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院2日清晨裁定“無保請回”，台北地檢署3日提出抗告，預計台灣高等法院今天就會有結果。由於上次柯文哲被聲押禁見時，民眾黨支持者“小草”號召500人聚集北檢外聲援，北檢絲毫不敢大意，4日上午就在周邊佈置拒馬，工作人員還半開玩笑地說，說不定下午就用得到。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



北檢也在3日針對台北地方法院裁定柯文哲“無保請回”一事遞狀，向台灣高等法院抗告，高院預計今天就會審理，最快中午就會有結果出爐。若高院裁定發回北院重裁，北院將再通知檢辯雙方擇期再開羈押庭，屆時柯文哲與委任律師都得到場。



由於柯文哲日前遭北檢聲押禁見後，小草陸續號召集結於北檢外聲援，警方1日上午10點曾第一次舉牌警告集會違法、要求解散，但後續沒有進一步驅離動作。而民眾黨公職黃國昌、黃珊珊、黃瀞瑩、林珍羽等人幾乎全都抽空到場為在酷熱下守候的小草打氣，網紅“館長”陳之漢也數度到場力挺柯文哲，也提供食物、飲料等物資給小草，最終在北院3日清晨裁定前，聚集逾500名小草等候消息，柯文哲無保請回的消息一出，歡聲雷動。