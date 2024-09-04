柯蓋甲章很關鍵　郭正亮：這是副市長決行的

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉嫌京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押禁見，但台北地院召開聲押庭後，認為柯文哲“犯罪嫌疑不重大”，無保請回。有律師點出柯文哲能因此“脫身”的兩大關鍵，柯在相關公文上都是蓋“甲章”。另外持反對意見的都委，都是被彭振聲換掉，這也是彭被羈押的原因之一。對此，前“立委”郭正亮3日就表示，“這個文如果到柯文哲那邊，柯文哲的批示在哪裡？沒有看到”。



根據台媒報導，有律師認為，依據北院裁定書內容，顯示柯文哲被認為“犯罪嫌疑不重大”，獲“無保請回”。其中有兩個關鍵，第一，公文上柯的章是蓋“甲章”，也就是“副市長決行”。第二，不聽話的都委會委員都是“被彭振聲換掉”，這個是彭的職權，這讓柯順利脫身，免遭羈押命運。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮3日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中指出，這個文如果到柯文哲那邊，柯文哲的批示在哪裡？沒有看到。郭正亮提到，“過去就發生過，市長不在，然後那一天開會副市長是召集人，他就蓋章”。



郭正亮表示，“北院那天的裁定給我的感覺，是彭振聲一手遮天，這蠻可怕的”，郭正亮指出，“我看到的資料，他們寫的時間序列、市議員得到的資訊，消息來源都是來自彭振聲，結果彭振聲都說是柯文哲交辦”，郭正亮認為，“彭振聲被聲押他自己都嚇一跳，所以緊急送醫，是因為心理壓力極大”。