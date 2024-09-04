傅崐萁母親告別式　柯文哲與綠高官有說有笑

民眾黨主席柯文哲出席傅崐萁母親劉滿蘭告別式，位置被安排在府秘書長何志偉旁邊。（中評社 楊騰凱攝） 中評社花蓮9月4日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲今日赴花蓮出席中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭告別式。柯文哲現場座位被安排在“總統府”副秘書長何志偉身旁，兩人交談熱烈，過程中柯一度笑了出來，也曾大力振臂，甚至還搭著何志偉的背親切對話，情緒百變。



由於京華城改建容積率案，柯文哲近日深陷司法煎熬，一度遭北檢聲押禁見，但獲北院無保請回。北檢昨日提出抗告，高院可能會在今日作出裁定。柯文哲今日上午趁著司法審理空擋，搭機自台北遠赴花蓮，出席傅崐萁母親告別式。



陪同柯文哲到場的還有民眾黨“立委”黃國昌、林國成、麥玉珍、林憶君、張啟楷、吳春城等6人。



傅崐萁母親劉滿蘭的告別式，藍綠白政要冠蓋雲集，除了國民黨主席朱立倫、“立法院長”韓國瑜、柯文哲外，還有“立法院副院長”江啟臣、“行政院秘書長”龔明鑫、“監察院”秘書長李俊俋、“考試院”秘書長劉建忻、“總統府”副秘書長何志偉、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨“立委”沈伯洋等。地方首長則有基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙。



柯文哲就位後表情嚴肅，後來何志偉到場，兩人並肩而坐，並開始對話聊天，原以為經歷近日的司法風波後，柯面對民進黨官員會擺臉色，不過過程中柯文哲一度笑出口，也曾振臂發言，看似非常憤慨，最後伸手搭在何志偉背上親切對話，情緒百變，並未如想像中會面露不耐。



後來柯文哲率民眾黨團祭拜完畢，準備離場，當地媒體紛紛上前包圍提問，問柯文哲是否認為遭遇迫害、還會不會繼續帶領民眾黨？柯文哲僅有苦笑，沒有回答，兩旁的黃國昌、林國成則不斷幫柯打圓場，對記者說今天是來喪家致意的。



但柯文哲最後還是說，等他回台北後，要民眾黨發言人吳怡萱下午替他安排聯訪面對媒體。