賴士葆：台應在美中日間尋求平衡　確保利益

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月4日電（記者 俞敦平）日前，台積電前董事長劉德音強調，台灣不應完全依賴美國或中國大陸，應以全球市場為導向。中國國民黨“立委”賴士葆今受訪時表示，劉德音所提的台積電在美國設廠遇到困難，反映了蔡英文政府在美國壓力下推動設廠的背景。此外，賴士葆認為，台灣應尋求在美中日三國間取得平衡，以確保“國家安全”與經濟利益。



劉德音昨日在“行政院”經濟發展委員會顧問會議上演說時表示，台積電在美國亞利桑那州設廠過程中，遇到了不少挑戰，尤其是缺乏一個能提供整合協助的“單一窗口”，這讓設廠的過程更加艱難。他指出，台灣的科學園區制度正是因為有這樣的單一窗口服務，才能有效提升效率，這也成為台灣產業發展的一大優勢。



對此，賴士葆表示，劉德音的發言或多或少反映了當初台積電在蔡英文政府的壓力下，才決定在美國設廠。他認為，這凸顯出台美關係中，台灣企業在某種程度上被迫進行一些非以經濟利益為上的決策。此外，劉德音也強調，台灣應該放眼世界市場，而不應陷入“親中”或“親美”的對立思維。這點引發賴士葆對民進黨政府現行政策的批評，他認為，民進黨政府過於依賴美國，忽略了與中國大陸的經濟合作機會。

