國賓容積率1142%惹關注　高市改口嚴審

高雄國賓飯店危老案容積率1142%，高雄市長陳其邁說，此個案市府會嚴加審查。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／京華城容積率引發爭議，高雄國賓危老改建案，也因容積率高達1142%引起民代關注，是否為真危樓，質疑高市府以涉及國賓營業資訊為由，遮蔽結構技師報告。民進黨籍高雄市長陳其邁3日表示，會嚴加審查。高雄市工務局則說，擬依《政府資訊公開法》，提供報告供陳情單位索閱。



高雄國賓飯店危老案，因原國賓飯店都市計劃土地使用分區為第五種商業區，1993年時，即訂定法定容積率為840%，加上2022年7月18日依法取得的危老重建容積獎勵36%，實設容積來到1142.4%。有周邊居民擔心會對景觀及交通造成衝擊，有環團質疑此區有高度土壤液化的問題，國賓改建案深度開發，恐讓市民分擔高風險。



有市民陸續向市府陳情，中國國民黨籍高雄市議員邱于軒今年議會質詢時要求公開結構技師報告，卻被市府以“侵害簽證技師著作權及設籍當事人營業事業有關資訊”為由拒絕。



近日京華城840%容積獎勵決策引發關注，讓高雄國賓案浮上檯面。



高雄市政府3日大轉彎，決定向民代、陳情人公開國賓評估報告。陳其邁3日在市政會議前接受媒體聯訪表示，除了容積或建蔽率的審查，像這種樓層比較高的大樓，還必須經過都市設計審議委員會、交通衝擊評估及環境影響評估等專業機構審查，這個個案市府會嚴加審查。高雄市工務局強調，高雄國賓適用危老重建條例，標準與全台一致，因涉及人民安全等公益事項，依法公開報告並嚴格把關改建計劃。



藍市議員邱于軒酸“早知如此何必當初”，認為市府當初就公開報告，而不是在全台關注壓力下才決定公開。報告內容大致是符合危老標準沒錯，但內容有前後數據不一的瑕疵，詳細內容也會委請其他專家檢視，她認為國賓案沒有京華城複雜，但市府仍應拿出魄力、維護市民安全。



對此，高雄市工務局回應，就數據不一部分將函請鑑定單位台北市結構技師公會說明。高雄市長陳其邁說，國賓案除依都市計劃審查外，因樓層較高還需經都市設計審議委員會、交通衝擊評估以及環境影響評估等項目嚴加審查後才能取得建照，也會對容積率計算方式通盤檢討。