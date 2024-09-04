賴談中俄領土問題　賴士葆批逞口舌之快

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月4日電（記者 俞敦平）針對賴清德近日在電視專訪中質疑中國大陸對俄羅斯領土問題的態度，中國國民黨籍“立委”賴士葆今受訪時表示，他認為賴清德的言論不僅無助於台灣的國際地位，反而會讓台灣陷入外交尷尬。他批評賴清德的言論是一種“台獨”思維的表現，並指責其刻意製造中俄之間的矛盾，最終只是讓台灣在國際舞台上蒙羞。



近日，賴清德在接受電視專訪時質疑中國大陸對俄羅斯侵占其領土的沉默態度。他指出，中國大陸積極併吞台灣並非為了領土完整，而是為了成為世界霸權，否則為何不向俄羅斯討回被侵占的土地。而俄羅斯“外交部”發言人則迅速回應，強調中俄兩國在2001年和2004年簽署了條約，互相放棄對對方的任何領土要求，並表示中俄邊界問題已經解決。此外，俄方也重申支持“一個中國原則”，並指出台灣當局無權代表北京發表任何聲明。



對此，賴士葆表示，賴清德的言論明顯是出於“台獨”思想，試圖將“台獨”理念在國際上發聲。他指出，賴清德選擇挑起中國大陸與俄羅斯過去的領土爭議，意圖挑撥兩國關係，這種做法無疑是迎合美國的喜好。



賴士葆認為，賴清德的言論不僅無助於提升台灣的國際地位，反而引發了俄羅斯的強烈回應，最終讓台灣在國際舞台上陷入尷尬。賴士葆批評賴清德的做法，形同自取其辱，讓台灣再次在國際上蒙羞。賴士葆認為，賴清德此舉只是為了逞一時的口舌之快，最終換來的卻是台灣在國際上的羞辱與尷尬。他強調，這種做法對於台灣的外交發展毫無幫助，反而會損害台灣的國際形象。