張善政7日訪美、貝里斯　展開8天城市交流

張善政今日宣布7日將前往美國與貝里斯展開為期8天的城市交流。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日舉持市政會議時當場宣布，他將率領市府經發局與觀旅局在7日到16日飛往美國和貝里斯參訪，展開為期8天的城市交流之旅。預計拜訪美國加州姊妹市阿拉米達郡與貝里斯姊妹市橘道鎮，雙方將針對產業發展與觀光行銷等領域進行交流。



張善政表示，訪美後第1站將前往與桃園已締結姊妹市逾10年的阿拉米達郡，阿拉米達郡位於北加州，鄰近矽谷、位在科技業雲集的灣區，與舊金山隔海相望。除與姊妹市進行城市交流，加強雙邊關係外，也預計將參訪奧克蘭港等重要公共建設與高科技產業，瞭解科技產業的最新發展趨勢，為桃園未來施政當參考。



他指出，訪美後將繼續飛往貝里斯，拜會今年5月才締結為姊妹市的橘道鎮，當時貝里斯總理不遠千里特別親自飛到桃園觀禮，在會中也熱情邀約桃市府前往貝里斯參與國慶活動，且明年台灣燈會將在桃園舉辦，貝里斯也會熱情參與，展出具有貝里斯文化特色的燈組。



張善政強調，此行參訪貝里斯主要是為了感謝貝國總理對桃園市的熱情與重視，行程也會安排參與貝里斯國慶相關活動，並考察貝里斯的觀光政策。尤其是貝里斯和桃園市都擁有多元族群文化，也同時具備有瑪雅遺跡、雨林或海景等珍貴觀光資源，希望透過此行學習貝里斯推展觀光經驗。



張善政認為，城市交流是讓城市成長的重要養分，透過與姊妹市的相互交流，並參訪各產業，能拓展桃園的國際視野，讓市府在擬定各項政策時能與國際接軌，讓市民能夠有更好的生活環境，也讓桃園成為一個更好的城市。