盧秀燕宣布社宅政績　承認企圖很大設高標

台中市長盧秀燕宣布社會住宅興辦戶數邁向1萬戶。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持台中北區“豬事圓滿好宅”開工典禮，該社會住宅為盧秀燕本命區重要建設，也是中市府自建最大規模社宅，為肉品市場拆遷改建，盧秀燕強調，她對北區有感情，盡全力將嫌惡設施轉型為公園、社宅、商場，要嘉惠當地民眾，他並承認自己“企圖很大”，興辦社宅戶數要比中央設定目標還多，全力打造台中宜居城。



台中市政府都發局4日舉辦“豬事圓滿好宅”開工動土典禮，盧秀燕親自主持，現場搭起棚子與座位區，邀請當地民眾共襄盛舉，現場吸引近200人響應，盧秀燕入場時，受到熱烈歡迎，她並一一向民眾問候致意，現場儼然造勢活動。



盧秀燕表示，“豬事圓滿”好宅之所以如此命名，是為了紀念地方歷史，這裡本來是肉品市場所在地，從1980年設置營運40多年，因屠宰、拍賣毛豬，運輸過程異味飄散及噪音、廢汙水排放等問題，附近居民抱怨不已，歷經多任市長無法遷移、改善，終於在她任內突破困難，部分轉型活化為“豬事圓滿公園”，部分用地則興辦社會住宅與商業區，今天社宅動工，台中自辦社宅戶數也達到8454戶，並持續往1萬戶目標邁進。

