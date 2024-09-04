德軟體大廠高雄研創中心開幕　陳其邁見證

德國軟體大廠SAP在高雄正式成立“ESG暨AI研創中心”，民進黨籍高雄市長陳其邁出席祝賀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月4日電（記者 蔣繼平）全球知名德國軟體大廠SAP4日在高雄成立“ESG暨AI研創中心”，民進黨籍高雄市長陳其邁與民進黨立委邱議瑩均出席見證。高雄近年積極轉型為AI、半導體，加上淨零碳排成為主要議題，陳其邁出席致詞時表示，感謝SAP進駐亞灣，並強調市府會扮演最好的合作夥伴，加速產業淨零轉型。



陳其邁4日上午出席軟體公司SAP“高雄ESG暨AI研創中心”開幕典禮，地點位於林森四路上的承億酒店商務中心5樓，位於亞洲新灣區內。



陳其邁表示，SAP是全球提供企業對於淨零碳排解決方案最大的公司，對南部許多大型鋼鐵和石化幾乎都是用SAP的解決方案，今天在高雄設點，也希望協助在地的企業朝向智慧化管理並對接ESG解決方案。綠委邱議瑩也說，高雄市近年積極進行產業轉型，是在迎接台積電、輝達、AMD、鴻海等大廠投資後，持續下一步的AI軟體應用。



企業減碳及ESG資訊揭露已成為未來生存關鍵，ESG是3個英文單字的縮寫，分別是環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）。根據經濟部統計，全台約有10多萬家製造業的中小企業，面臨海內外供應鏈要求進行溫室氣體排放盤查。



回應台灣市場需求，SAP為在地企業客製推出“台灣企業溫室氣體盤查解決方案”，協助企業透過SAP永續發展中控塔將電力使用與碳排等各項盤查數據收集至單一平台，並依照系統介面指引和計算，即可自動化產生溫室氣體盤查清冊，再利用 SAP 溫室氣體盤查報告產生器，自動化生成盤查報告書，確保數據品質與滿足合規要求。



德國SAP成立於1972年，主要業務為企業資源管理軟體，在130個國家設有辦事處，在190個國家擁有超過33萬5000名客戶，近年來積極發展AI技術，協助客戶推動淨零碳排等業務。SAP去年就為台灣扣件產業應對歐盟CBAM規範，打造的一站式碳管理平台“扣件雲3.0”，協助多間扣件業者提交上萬張CBAM申報單。

