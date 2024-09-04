傅崐萁母親告別式　半座“立院”移師花蓮

藍委傅崐萁與民眾黨主席柯文哲交談。（中評社 楊騰凱攝） 中評社花蓮9月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親劉滿蘭日前逝世，享壽90歲，傅家今在花蓮舉行盛大告別式。不僅“立法院”正副院長韓國瑜、江啟臣都親自到場致哀，現場更有橫跨藍綠白三黨52名“立委”出席，這場告別式可說把半座“立法院”都搬到花蓮來，給足傅崐萁面子。



傅崐萁母親劉滿蘭今日舉行告別式，現場藍綠白政要冠蓋雲集，除了代表“立法院”的韓國瑜、江啟臣及52名“立委”外，還有國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、“行政院秘書長”龔明鑫、“監察院”秘書長李俊俋、“考試院”秘書長劉建忻、“總統府”副秘書長何志偉等民進黨政府官員。地方首長則有國民黨籍基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙。



在“立委”方面，藍綠白三黨都有派人出席，其中以國民黨自家人為最大宗，包括韓國瑜、江啟臣在內，多達44名藍委出席。而民進黨團則是幹事長吳思瑤代表出席，民進黨“立委”沈伯洋陪同。至於台灣民眾黨則有6名白委到場，包括“立委”黃國昌、林國成、麥玉珍、林憶君、張啟楷、吳春城。



“立法院”“立委”總席次共113席，此次共52名“立委”出席傅崐萁母親告別式，加上正副院長韓國瑜、江啟臣均親自到場，份量強大，可以說幾乎從台北搬了半座“立法院”到花蓮，給足傅崐萁面子。

