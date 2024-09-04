朱立倫：賴清德應站出來呼籲罷免到此為止

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月4日電（記者 張嘉文）中選會昨天公告中國國民黨基隆市長謝國樑罷免案相關資訊，投票日期為今年10月13日星期日，時間為上午8時至下午4時。國民黨主席朱立倫今天對此表示，若以罷免手段來對付一位認真努力的市長，是台灣民主的倒退。希望民進黨的朋友、甚至賴清德，站出來呼籲“罷免到此為止”，回歸基隆市政，還給市民一個幸福安定的城市。



中選會3日公告，謝國樑罷免案將在10月13日投票。謝國樑在答辯書指出，他堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲4連勝，呼籲市民踴躍投票，別讓少數民意決定罷免結果。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中對此表示，多位國民黨籍縣市長、立法院黨團近日都團結到基隆相挺謝國樑，一位認真努力保護基隆市產的好市長，竟然被以民粹主義，甚至為了東岸商場事件而要來罷免，讓人不忍。



朱立倫說，基隆市府司法與行政裁量已經連4勝，證明謝國樑做對的事，如今還要持續推動罷免嗎？還有理由罷免為基隆市民打拚的好的市長嗎？



朱立倫強調，現在是台灣民主政治的關鍵時刻，選罷法規定只要25%的人投下同意罷免，就可能把絕大多數人支持的好市長罷免掉，因此必須全力號召基隆市民一定要站出來投下不同意罷免，發揮正義的力量守護基隆、守護認真努力的好市長。

