不談晤柯　谷立言：我們與民眾黨有密切關係

AIT台北辦事處長谷立言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月4日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今年7月上任以來，今天首度舉行記者會。由於台灣民眾黨主席柯文哲身陷司法案件，原訂8月會面取消。是否重新安排會面？谷立言沒有正面回應說，不想談太細節行程安排，但是我們與民眾黨有密切關係，包括與柯文哲關係，當時他是副處長時，柯就是台北市長，他們也有很多互動。



谷立言（Raymond Greene）2018年至2021年在AIT擔任副處長，這次是第二度回鍋並升任處長。精通中文、日文，資歷完整，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，還是台灣女婿。



柯文哲司法案件延燒，媒體詢問，過去就任2個月以來與反對黨國民黨、民眾黨兩黨見面情況，原訂8月份與柯文哲會面，但是因柯牽涉案件而取消，之後會再重新安排與柯主席會面嗎？與各政黨見面主要目的？



谷立言表示，過去兩個月當中與台灣政治不同光譜政黨都有實質與溫暖見面，特別覺得非常高興是在“立法院”中美台友誼連線碰面。當時共聚一堂討論共同利益，他發現過去一直說美國對台灣支持跨越黨派，這些說法套在台灣身上也說得通。尤其他在捍衛台灣安全與保護台灣民主與世界連結方面，各政黨都慢慢有共識。



他強調，非常樂見“立法院”擴大國際社會參與，也與其他理念相近國家議會發聲，這樣互動可以達到我們目標，繼續深化台灣與世界連結。他自己印象深刻與所有不同政黨“立委”互動時，儘管他們對台灣議題有不同意見，但是提到台灣“國家安全”與台美關係等議題都有跨黨派共同意見。



至於是否與柯文哲再約會面？谷立言表示，不想談太細節行程安排，但是我們與民眾黨有密切關係。包括與柯文哲關係，當時他是副處長時，柯就是台北市長，他們也有很多互動。