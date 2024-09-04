對台軍售延宕　谷立言：台灣優先順序排前

AIT台北辦事處長谷立言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月4日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今年7月上任以來，今天首度舉行記者會。媒體關心美國對台軍售延宕，谷立言表示，這個議題對於拜登政府與國會都是重要首要議題。目前歐洲中東局勢複雜，亞洲防禦需求增加，加上美國自己軍事防禦也增加，對於美國軍事工業上是相當吃緊，美國現在正在全世界投資國防軍事生產基地，要在強化不對稱戰力上加倍努力。他也強調，“台灣在優先順序是名列前茅的”。



谷立言（Raymond Greene）2018年至2021年擔任AIT副處長，這次是第三度派駐台灣，並升任處長。他精通中文、日文，資歷完整，曾任白宮國家安全委員會日本與東亞經濟事務處主任、國務院東亞太平洋事務局經濟政策辦公室主任，還是台灣女婿。



媒體詢問，美國會持續提供台灣在軍事協助，但大家知道目前軍售大規模積案，美方軍售延宕原因，未來會做什麼改善軍售交貨延遲狀況？



谷立言指出，這個議題對於拜登政府與國會都是重要首要議題，目前歐洲中東局勢複雜，亞洲防禦需求增加，加上美國自己軍事防禦也增加，對於美國軍事工業上是相當吃緊。美國現在正在全世界投資國防軍事生產基地，運用一些非傳統產業，用複製方式，可能不是傳統軍事產業，但是現在要與這些產業合作，要在強化不對稱戰力上加倍努力。



他表示，另一方面，會運用美國盟友、朋友的資源與生產力，之前大家應該有注意到6月份，美國透過日本防禦合作平台，要增加許多國家軍事生產產能，希望能持續供應軍火生產供應鏈。因為面臨很多領域需求，必須有很多優先順序，“台灣在優先順序是名列前茅的”。