澎湖追風音樂燈光節 多款燈飾藝術吸睛

觀音亭入園區燕鷗廊道，將澎湖燕鷗一起展出。（澎管處提供） 中評社澎湖9月4日電／今年“澎湖追風音樂燈光節”以“光島盛典”為主題，包括追風、音樂、海島、四季為主軸，設計多款燈飾藝術，讓遊客感受到熱情的菊島風光。光環境展演日期自即日起至11月3日，每日晚間6時30分至10時，在澎湖觀音亭舉行，點亮園區。



一進入觀音亭園區，首先映入眼簾的是具有蓬勃生命力的成群燕鷗傲然騰飛，同時享受海、天、地融合為一的美景，乘船迎著海風欣賞玄武岩地景，帶領民眾深入探索澎湖四季不同的面貌，一起感受美麗海島風情，以及難能可貴渾然天成的生態體驗。



遠處，一群燕鷗正掠過天際，有鳳頭燕鷗、紅燕鷗、蒼燕鷗、白眉燕鷗、黑嘴端鳳頭燕鷗、玄燕鷗還有小燕鷗，有的飛翔，還有的在空中嬉戲，徜徉在繽紛的海洋世界裡，它們總是那樣地自由、快樂。



以澎管處吉祥物嗨熊、嗡嗡、浩克所組成的樂團為大家伴奏，感受浪漫動感音樂的熱情外，還帶有一份慵懶和輕鬆的感覺，讓人沈浸淘醉其中。並有會呼吸的天人菊，感應花朵，是互動燈組設計。當靠近時，天人菊像陽光下的鮮花，毫不羞澀的綻放；南瓜馬車慢慢行，乘載著幸福與童年夢想，探索童話世界奇妙。



“澎湖追風音樂燈光節”今年除了絕美光環境，以創新的運作模式打造出更動態更豐富的藝術燈光展演，富有內涵的大型燈光盛宴以外，舞台表演活動，更是眾星雲集。