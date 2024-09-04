NET抗告鬥法　基隆市府：依法捍衛市產

基隆東岸商場NET服飾店。（中評社 張穎齊） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）主富服裝公司（NET）和基隆市政府都興訟主張擁有東岸商場2至4樓產權，由基隆地方法院審理中。NET聲請假處分失利，一路抗告到“最高法院”並發回後，高等法院裁定NET以9000萬元供擔保，在產權官司確定前，市府不得改變建物現狀，基隆地院民事執行處今天下午前往東岸商場執行，完成假處分裁定送達及揭示。



針對這件攸關中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案的訴訟，市府發言人呂謦煒4日表示，不影響產權是市府與市民所有，法院仍站在市府這邊。市府也將繼續依法行政，捍衛市產，不讓財團成功霸占市民的財產。



罷樑案將在10月13日投票，罷免門檻為7萬6979票。近期藍綠在基隆進行激烈的政治攻防。



假處分內容為“相對人基隆市政府於台灣基隆地方法院113年度重訴字第23號事件撤回、和解或判決確定前，就基隆市仁愛區仁二路236號2、3、4樓建物不得自行或委由第三人為拆除、改建、增建等變更現狀之處分行為”。



NET是原營運業者大日公司的協力廠商。NET以基市府為被告，訴請裁判東岸商場2到4樓建物所有權；市府提反訴。基隆地院先後在4月17日、6月5日、8月7日開庭審理，雙方各提事證攻防，下次庭期是10月16日。NET先前向基隆地院提出假處分聲請被駁回，抗告台高院也敗訴。NET繼續抗告到“最高法院”，“最高法院”審理後發回，高院裁定原裁定部分廢棄，NET以9000萬元供擔保後，市府在基隆地院有關基隆商場2至4樓產權官司撤回、和解或判決確定前，不得自行或委託第三人拆除、改建、增建等變更現狀行為。

