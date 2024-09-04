吳子嘉析沈慶京、彭振聲恐搶當汙點證人咬柯

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院2日清晨裁定“無保請回”，台北地檢署3日提出抗告，台灣高等法院4日下午裁定撤銷“無保請回”處分，發回北院更裁。美麗島電子報董事長吳子嘉3日在政論節目分析，台北市前副市長彭振聲現在陷入“囚徒困境”，因為威京集團主席沈慶京跟彭振聲應該會搶著當汙點證人，沈又比彭的價值高，推測彭為了不被關，有可能會咬出柯文哲。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉3日在政論節目《關鍵時刻》表示，汙點證人只要一個，而沈慶京當汙點證人的價值，比彭振聲的價值還高，他研判沈若當汙點證人整個就破案。



吳子嘉說，彭振聲現在是“囚徒困境”，有一邊先搶當汙點證人，另一邊就沒機會，且沈慶京會擔心京華城在訴訟過程中被銀行抽銀根，自己身體狀況也不太好，所以只要有人保證銀行不抽銀根，沈慶京就會咬下去。



吳子嘉認為，彭振聲若咬出“柯文哲知情、是柯文哲指使”，就要看這個說法對法官、檢方來說夠不夠用，因為指使代表柯文哲知道違法；但如果是知情，在知情跟指使之間有彈性，這是北檢要用偵訊技巧處理。



吳子嘉說，若變成柯文哲知情，那前兩天做的做的抗辯和證詞，就會變成說謊，在檢方補強證據且北院依程序會換另一個法官之下，柯被收押的可能性也會提高。



吳子嘉認為，柯文哲在媒體前面直接說北檢在編故事，有可能是預判恐被收押，“他跟北檢衝突到底了”；此外柯還提到“國家力量”，就是要政治對抗。