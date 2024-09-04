蔣萬安啟程訪美交流　將至哈佛大學演講

國民黨籍台北市長蔣萬安4日晚上啟程訪美2周。（台北市政府提供） 中評社台北9月4日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安4日下午率團啟程訪美2周，除前往紐約、波士頓及費城進行市政參訪，並至哈佛大學演講、參訪麻省理工學院等，除市政交流外，也是向世界行銷台北。



蔣萬安下午率領市府及市議會團隊啟程訪美，他行前在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，上任後陸續出訪，不管是到新加坡、韓國首爾、日本東京，也到上海參與雙城論壇，這一次出訪美國主要在美東，會到紐約、波士頓以及費城進行相關市政交流。



蔣萬安說，這次特別與台北市議會議長戴錫欽率同跨黨派議員一同出訪，進行包括城市規劃、交通建設以及新創科技產業的發展，也會實際到大都會球場看相關球場的經營管理，另一方面也會到波士頓哈佛大學公開演講，所以這次除了市政交流很重要外，也是向世界行銷台北，讓世界看到台北。



蔣萬安指出，訪問團也會跟在地的僑胞見面，聽取地方的心聲，以及未來台北市政府如何與僑胞更緊密合作，協助台北市在各城市的招商等，另外也會與年輕朋友座談，跟在地台灣留學生進行深入交流。



蔣萬安表示，這次隨團的還有市府都市發展局、交通局、資訊局、產業發展局以及青年局，也會實際跟包括賓州大學、哈佛大學以及麻省理工學院（MIT）進行有關青年政策的交流，甚至會有具體合作計劃，希望在這次出訪能有所收穫。

