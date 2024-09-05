台中大陸圖書專賣店吹熄燈號　盼有緣人接手

天龍圖書老闆、 台北市重南書街促進會理事長沈榮裕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月5日電（記者 方敬為）從台北重慶南路起家的“天龍圖書”台中店，宣布將在本月底結束營業，該店為中台灣少有的簡體書專賣店，也是台中市從“若水堂”書店歇業後，唯一家陳列大量大陸圖書的獨立書店。天龍圖書業主、台北市重南書街促進會理事長沈榮裕接受中評社訪問表示，台灣書市景氣不佳，台中的店長因為身體出狀況無力經營，索性歇業，店內圖書並打折出清。



沈榮裕提到，他經營書店引入大陸圖書，一方面也是在替兩岸文化交流努力，希望透過文字與書本的力量，增進兩岸人民相互了解，他未來也會持續辦理兩岸圖書交流活動，預計今年10月、11月將邀請大陸方面的出版社與圖書產業、文化產業相關人士來台交流，期盼兩岸文化交流不中斷，促進和諧。



“天龍圖書”台中店歇業後，大台中地區就不再有專賣大陸圖書的書店，許多愛書人得知消息，趕緊到店尋寶，沈榮裕說，書店歇業的消息傳出後，生意忽然火爆，感謝消費者支持，但後續仍將經營主力放在台北，台中的店面則盼有緣人接手，他表示，台中店鋪有三層樓，未來書店若順利頂讓，他仍會利用店內其他空間做為文創空間，並持續推動兩岸文化交流。



天龍圖書創立於台北市重慶南路，迄今已開業46年，為大台北地區知名簡體書專賣店，10幾年前沈榮裕看好台中市場，進軍台中，原本開在七期，在熱門的新光三越以及大遠百對面，後來考量店租成本，搬遷到台中市中區第二市場附近。



起初天龍圖書與若水堂是台中市唯二家專賣大陸圖書的大型書店，若水堂於2020年宣布歇業，如今天龍圖書也將在2024年9月底吹熄燈號，讓不少讀者感到不捨，未來台中市不再有陳列多元大陸圖書的實體書店。



沈榮裕近期都在台中店忙著出清庫存，他向中評社表示，台中店的生意近年都不是很好，主要是大眾閱讀習慣轉變，圖書市場景氣低迷，台中店還有10多萬本書籍，不可能都轉移到台北店販售，也無法退還書商，因此書店以感謝的心回饋顧客，以成本價販售，虧本也沒關係，當作是與喜好閱讀的朋友結緣。



沈榮裕說，書店要歇業消息傳出後，這幾天的生意忽然火爆，一周的業績可能超過以往一個月的業績，台灣的消費者並不會因為是大陸圖書而有芥蒂，這也顯示出兩岸文化交流的可貴之處，雖然台中店要關了，但若有人願意接手，天龍圖書的精神還是有延續下去的可能，他願意輔導有意願的人經營書店，讓實體書店不要消失。