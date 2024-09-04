高院撤柯P無保請回　民眾黨表達遺憾

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日清晨台北地方法院裁定“無保請回”，經檢方抗告，台灣高等發院4日傍晚撤銷裁定，發回北院更審。民眾黨晚間回應，對高院裁定遺憾，期望法官應秉持公正精神，依照證據認定事實，讓真相早日大白。



高院於9月4日傍晚裁定，柯文哲是否如其主張“相信具專業性且為多數決之都委會決議”，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。原審未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適。高院撤銷北院原柯文哲“無保請回”裁定，發回北院擇期再舉行羈押庭審理。



民眾黨晚間6點半發出聲明，表達對於高院裁定遺憾。近日檢方的偵訊，柯文哲都積極配合調查，檢廉甚至大規模搜索民眾黨中央黨部辦公室、台玻大樓辦公室及柯文哲住處，呼籲檢方不應為了入人於罪而踐踏正當法律程序。



民眾黨說，事實上，柯文哲任台北市長期間，推動市政都是著眼於台北市的發展與市民福祉，一直以來的立場都是“尊重專業、依法行政”，京華城容積率之審議更是尊重都市計劃審議委員會的集體決議。近來執政當局動作頻頻，媒體上充斥假消息，企圖透過輿論風向羅織罪名之目的昭然若揭。



民眾黨指出，期望法官應秉持公正精神，依照證據認定事實，讓真相早日大白。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。