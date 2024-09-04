柯文哲羈押庭法官　施明德曾爆是綠色法官

已故前民進黨主席施明德。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回，北檢不服向台灣高等法院抗告成功，發回北院更裁。而此次承審的北院強制處分庭（羈押庭）法官是呂政燁。呂政燁曾被已故前民進黨主席施明德爆料是“綠色法官”，法院雖曾澄清與事實不符。不過此一背景故事，引發聯想熱議。



柯文哲日前由強處庭法官朱家毅承審，朱家毅採信柯文哲不知情、非專業等云云說法，被諭知無保請回。北檢對此補強證據，據了解，再赴土城看守所訊問京華城所屬威京集團董事長沈慶京、前台北市副市長彭振聲等人相關證述，向台高院提出抗告。台高院合議庭成員審判長許泰誠、陪席法官魏俊明、受命法官鍾雅蘭裁定，撤銷柯文哲請回原裁定、發回北院。



台高院發回北院後，北院收到文將給值班羈押庭法官，由於還要聯繫柯文哲、辯護律師等，今晚不開庭。估計明天上午開庭。



此次值班的羈押庭法官為呂政燁，是由律師轉任法官，曾經審理酒駕案，判決酒駕犯的犯罪工具車子沒收。而最著名的事，是施明德生前於2019年9月10日在臉書社群網站，指稱呂政燁承審97年度易字第1586號妨害名譽案件，在審理程序中對施明德先生勸諭和解，曾陳述“我是綠色法官，你如果不答應和解，我下午就判你輸”等言論，指摘法官具有政黨色彩，此貼文並經媒體轉載。



當時北院再次調閱開庭錄音查明，承審法官勸諭和解時，並無施明德先生臉書所述之言論，審理程序透明、公開，問案態度懇切，施明德先生於臉書所述之內容與事實不符，特此澄清，請社會大眾勿再以訛傳訛。



不過，根據“監察院”“102年劾字第4號”文，呂政燁擔任刑事審查庭法官期間，對於審理之案件，有嚴重違反辦案程序規定及法官倫理規範，侵害被告及告訴人之訴訟權益情事，爰依法提案彈劾，議決呂政燁減月俸20%一年。