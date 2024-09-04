柯文哲羈押庭5日開　法界估收押機率不小

富達法律事務所主持律師李育昇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回，北檢不服向台灣高等法院抗告成功，發回北院更裁，北院預計5日再傳喚柯文哲開羈押庭。富達法律事務所主持律師李育昇接受中評社訪問表示，預計5日就會有無保請回、交保、羈押禁見3種可能結果，由於已好幾位被收押了，不太可能剩柯又全身而退，柯要被押的機率估計不小。



台高院4日傍晚5點40分宣布撤銷柯文哲原無保請回裁定，發回北院更裁。此次北院羈押庭將由法官呂政燁承審。



李育昇表示，台高院發回北院更裁，據了解今晚不會開羈押庭，原則上是明天開，應不會拖很久，明天就會訂出羈押庭時間。當然柯文哲的委任律師團可能會再申請閱卷，但時間應也不會拖太久，羈押庭若是明早10、11點開，那下午就會有結果；若是下午開，那晚上就會有結果。



李育昇說，此次羈押庭，不會重新開閱卷庭、律見等程序，因是案件發回更裁，當然承審的羈押庭法官需要些時間看卷宗，也許選擇今晚或明早看卷宗，看完後就會決定幾點開羈押庭。至於為何不會有律見，因柯文哲還沒被收押、人在外面，所以沒有所謂律見。就等承審法官直接傳喚幾點開庭。



記者問，柯文哲1日初赴羈押庭，委任律師有被“限制閱卷”，只能筆記、不能影印，此次是否還會有？李育昇說，根據刑事訴訟法第33條之1規定，“辯護人於偵查中之羈押審查程序，除法律另有規定外，得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。”即為偵查中閱卷權依據；但檢察官為避免勾串等情形，得對內容或閱覽方式做出部分限制。就看檢察官申請後獲不獲准。

