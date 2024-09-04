柯文哲感冒了　晚間探視父親

柯文哲晚間戴著口罩，向記者說感冒了。（中評社） 中評社台北9月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，2日凌晨台北地方法院裁定“無保請回”，台灣高等發院4日傍晚撤銷裁定，發回北院更審。柯文哲晚間約7點15分走出位於台玻大樓的辦公室，聽到高院的理由後，不可置信地撇了撇頭回應，什麼積極介入？明天再來⋯⋯法庭上再來講。



柯文哲4日一早搭乘飛機前往花蓮參加中國國民黨立法院黨團總召傅崐萁母親告別式，過程中有說有笑，還與總統府副秘書長何志偉並肩開心交談，結束後返回台北位於台玻大樓的辦公室。柯文哲下午4點半曾一派輕鬆地走出辦公室上廁所，笑稱自己很平靜，都在看書。之後直到晚上7點15分才又走出辦公室，面對媒體追問對羈押庭有沒有信心？柯文哲並未有回應。



由於柯文哲戴著口罩，走出辦公室時還大聲咳嗽了幾下，媒體追問，父親柯承發身體還好嗎？你的身體還好嗎？已在電梯裡的柯文哲才簡短回應，他要去醫院探視爸爸。感冒了啦。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



北檢9月3日傍晚提出抗告，在經過1天的審理後，高院於9月4日傍晚裁定，柯文哲是否如其主張“相信具專業性且為多數決之都委會決議”，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。原審未就檢察官所提出之全部事證予以綜合評價，遽認檢察官未釋明被告犯罪嫌疑重大，尚非妥適。高院撤銷北院原柯文哲“無保請回”裁定，發回北院擇期再舉行羈押庭審理。