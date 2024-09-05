中評觀察：對臧幼俠一鍘下去 就等於是台獨

中國國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電（評論員 林淑玲）台退役少將、前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠8月前往香港出席統一活動，現場起立聆聽中國國歌，台軍方公開表示，情節重大者，得剝奪其月退伍給與，並註銷勳、獎章。臧幼俠若因此被剝奪打拚一輩子所獲得的軍人退休俸將是台灣首例，影響深遠，“法理台獨”進行式將使兩岸關係面臨轉折。



臧幼俠案有幾個值得觀察之處，第一，台軍方是以兩岸人民關係條例2019年新修訂的條文，“退役將領參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害‘國家’尊嚴行為，得依情節停止領受5年之月退伍給與的50%至100%”等，針對臧幼俠案進行調查。這項修法當時被稱為“吳斯懷條款”，爭議性很大，吳斯懷本人就質疑難道不能支持統一嗎？但當時在民進黨強勢主導之下仍通過該修法，國民黨也妥協了。



民進黨政府這次若真要啟動“吳斯懷條款”對臧幼俠開鍘，目的當然是要造成寒蟬效應，讓退將以後都不敢參加兩岸交流活動，但誠如吳斯懷的質疑，難道不能支持統一？支持統一有罪？現行兩岸人民關係條例第一條明載“國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來....”，提到目前是“國家統一”前。第二條也指，“大陸地區：指台灣地區以外之‘中華民國’領土。”既然“國家統一”載明於“憲法”、法律，大陸、香港依法都是“中華民國領土”，臧幼俠只是去香港參加一個社團活動，在唱國歌的環節隨現場出席者起立，這有嚴重到要把一位老將軍一生從軍奉獻的養老退伍俸給取銷？

