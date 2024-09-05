中評關注：朱立倫對柯態度轉變　有危機意識

國民黨主席朱立倫4日在中常會上聲援柯文哲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月5日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，同為在野陣營的中國國民黨主席朱立倫，過去一段時間非常低調，甚至可以說是避談有關柯的議題。但4日中常會上，朱立倫態度轉為清晰，聲援柯文哲在司法程序上是被硬辦，更將賴清德比喻為獨裁者想將司法變成手中揮舞的鞭。



這其中轉變，似乎是在這一波中朱立倫意識到，在賴清德執政下的司法偵查動作，來的是又快又急，用殺紅了眼來形容可能都不為過，同為在野陣營的國民黨，如再不有態度和立場，柯倒下，接下來很可能就是換國民黨面臨同樣的危機。



特別的是，朱立倫4日一早和柯文哲同搭包機前往花蓮參加國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，中午也同搭包機回來台北，緊接著朱下午主持中常會時，就發表談話時聲援柯，也等於將整個國民黨對柯文哲事件定調，接下來黨內除了特定少數人會再追打柯外，普遍共識可能都會轉趨向聲援柯的態度。



綜觀目前台灣的藍綠白政局情勢，國民黨面對的現實問題就是，憑自己一黨之力，很難對抗民進黨，在“立法院”議題和法案攻防上，更是需要民眾黨8席“立委”的支持，在民眾黨最倚賴的主席柯文哲捲入司法案件之際，全黨上下正處於紛亂不安狀況，藍營的適時送暖，或者是至少不落井下石，雙邊的良善氛圍就會放大。



後續衍生出來的效應，就可能先體現在2026的縣市長選舉上，假設柯文哲能挺過此次風暴，未來在藍綠基本盤相差不大的縣市長選局中，會不會做另外考量而不派白營選將參選，放眼到2028大選，有了這次經驗，柯是否會意識到藍白繼續分裂，各選各的，只是會讓慮繼續執政的道理，而讓藍白商談合作的機會放到最大？都增添許多想像。

