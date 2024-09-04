柯文哲羈押庭明早9:30開　當天會有結果

台北地院。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案遭台北地檢署聲押，台北地方法院2日凌晨裁定無保請回，北檢不服向台灣高等法院抗告成功，4日發回北院更裁。北院晚間表示，預計5日上午9點30分開庭。法界人士預估當天或下午就會有結果。



台高院4日傍晚5點40分宣布撤銷柯文哲原無保請回裁定，發回北院更裁。此次北院羈押庭將由法官呂政燁承審。



北院晚間表示，經承辦股確實聯繫上檢辯雙方，明天早上9點30分在本院第15法庭開庭。先處理程序事項。（例如本件檢方抗告後卷證資料已較原審為多，針對此部分卷證資料如何呈現等）。待程序事項處理完畢後，會接著開聲押庭。



據了解，檢方明天開的庭數多，因此明早就開柯文哲羈押庭，時間緊湊。



北檢調查京華城容積案從560%增至840%的始末，偵訊時任台北市副市長兼都市計劃委員會主持人彭振聲、威京集團主席沈慶京、居中牽線的台北市議員應曉薇等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的民眾黨主席柯文哲及彭振聲，並搜索多個住居所以及柯文哲辦公室、民眾黨中央黨部，並請柯、彭到廉政署偵訊，柯妻陳佩琪、彭妻謝夏蕎等2人以證人身分進廉政署、台北地檢署，證人已請回，柯文哲、彭振聲被聲押禁見。北院2日凌晨裁定柯文哲無保請回、彭振聲收押。經北檢3日提出抗告後，台高院今晚發回北院更裁。



律師李育昇估表示，若是明天上午開庭，當天或下午應該就會有無保請回、交保、羈押禁見3種可能結果。