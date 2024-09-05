中評關注：柯P到花蓮參加這場喪禮引發想像

柯文哲4日遠赴花蓮出席傅崐萁母親告別式。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北9月5日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案司法風暴，後續發展難料。柯文哲4日上午遠赴花蓮出席中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁母親告別式，更與國民黨主席朱立倫搭同班飛機，有不少想像空間，這場政治風暴將加深柯與藍軍合作的決心。



柯文哲於台北市長任內的京華城容積案近日持續發展，柯在遭受檢廉約談後，一度被台北地院無保請回，但檢方抗告成功，高等法院4日裁定發回更裁，5日上午重開羈押庭，後續發展相當難預料。而且依照民進黨籍前桃園市長鄭文燦案件的發展模式來看，就算地院再度做出請回或交保的裁定，檢方仍會繼續抗告。



面對司法風暴來勢洶洶，柯文哲4日上午竟然選擇遠赴花蓮出席傅崐萁母親告別式，而不是珍惜時間加強司法攻防沙盤推演，柯文哲決定遠赴花蓮與藍軍抱團的動作很有深意，很值得探究。



畢竟2024大選倘若柯能一鼓作氣與藍軍合作到底，今日台灣政局恐怕是另外一番光景，司法的矛頭或許不見得會如今日這樣對準白營而來，包括民眾黨新竹市長高虹安遭到重判7年4個月，就連柯自己都深陷司法風暴，案情發展尚未可知。



換言之，柯文哲願意花這麼大的力氣與時間，選擇與藍軍如此靠近，很可能是在釋放訊號，如果這場司法風暴繼續發威，柯將率白營8席關鍵少數“立委”進一步與國民黨合作，鞏固在野聯盟的六成民意，以圖透過政治力量對自己形成保護網。

