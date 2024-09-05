中評關注：民眾黨做最壞打算　醞釀街頭路線

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積圖利案，柯雖在2日清晨獲台北地方法院裁定“無保請回”，但台灣高等法院4日撤銷，北院5日上午9點半將再開羈押庭。柯文哲司法之路難輕騎過關，白營正在醞釀“街頭路線”。



自台北地檢署8月30日帶走柯文哲調查近70個小時開始，民眾黨便以“司法不公”、程序不正義”作為主要訴求，要凝聚民眾黨支持者“小草”的士氣。畢竟，從民眾黨“立委”黃國昌、黃珊珊2日凌晨在台北地檢署外的氣氛來看，民眾黨內恐怕早已有柯文哲會遭羈押的打算，而“後柯文哲時期”小草若全面潰散，民眾黨便正式走向“泡沫化”。



強調“科學、理性、務實”的民眾黨，過去即便上街頭都保持不衝撞的步調，但民眾黨近期不少動作，都有“街頭運動化”的痕跡，包括柯文哲遭北檢聲押時，500名小草聚集北檢外“非法集會”聲援柯文哲，再加上民眾黨亦運作國際關注柯案、黃國昌與民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡陸續證實“若檢調無證據執意羈押，柯文哲會拒絕交保”，民眾黨顯然正在積累柯“政治受難者”的形象。



近期，除了柯文哲被北院裁定“無保請回”時，讓小草振奮外，其實小草的整體氛圍非常鬱悶、不滿。挺柯小草在北檢外聚集聲援時，其中一名33歲黃姓男子與柯黑網紅發生衝突，後續又遭該柯黑網紅網路霸凌，2日晚上跳樓自殺死亡，升高悲憤情緒，讓不少民眾黨公職都憤慨不已，只是不想擴大衝突而忍著不發聲。



明天北院預計承審柯文哲羈押庭的法官呂政燁，曾被民進黨前主席施明德指控自稱“綠色法官”，而“監察院”也曾有卷宗記載呂政燁在審理刑事案件期間，有“嚴重違反辦案程序規定及法官倫理規範”的行為，最後判決減月俸20%一年。若柯文哲5日遭裁定“交保（柯拒絕）”或“羈押”，而非無保請回，勢必會引起支持群眾不滿情緒。

