中評關注：谷立言發言保守　美大選前求穩

谷立言上任昨天首度舉行記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月4日電（記者 黃筱筠）美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今年7月上任後，昨天首度舉行記者會，致詞也誠意十足用中文表達。但可感覺被媒體問到敏感的中美關係、兩岸等議題，谷立言巧妙迴避，盡量不挑釁中國，希望能在美國11月大選之前，讓台海局勢穩定過關。



美國安全顧問沙利文日前訪問中國，這場會面後中美各自對外表述。谷立言在昨天記者會上替沙利文訪中進行近一步說明，儘管美國與中國很多議題仍有很多分歧，例如台灣或是烏克蘭、高經濟出口管制等有很多挑戰，但是相信能負責任管理中美關係，不認為中美關係近期會有重大改變。



谷立言記者會致詞時，雖然強調《台灣關係法》但也沒有忘了再提“一中政策”。雖然，谷立言上任時拜會賴清德，“一中政策”被府方新聞稿“消音”，但谷立言不忘藉著公開記者會再強調一次。



谷立言在致詞也數度提到台海和平，雖提到美方對於台灣許多軍事行動支持，例如國會也首次批准對台灣提供對外軍事融資（FMF），也批准了總統提用權（PDA），讓美國能提供資金援助，並將價值大約3億4500萬美元的庫存裝備轉移至台灣，進一步加強台灣的自我防禦能力。



但講完軍事採購後，谷立言不忘馬上補上這一切的努力，加上台灣對防衛的投資和出色的軍事改革，都不是為了戰爭做準備，而是要避免戰爭發生。維持台海和印太地區的戰略平衡，能促進兩岸和平對話，解決紛爭。谷立言看起來想要討好台灣，但沒有要直接嗆中國。

