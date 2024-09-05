台灣螺絲產業面臨寒冬　中下游小廠難生存

高雄市岡山區有“螺絲窟”之稱，成功路上就有許多上下游小廠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月5日電（記者 蔣繼平）台灣螺絲產業去年比前年出口量減少23.41%，今年上半年相較去年同期減少3.53%，持續下滑中，面臨景氣寒冬。素有“螺絲窟”之稱的高雄岡山，近期傳出10多家業者調整營業。主要原因來台灣生產成本競爭力不足，加上海外訂單減少，出現洗牌、盤整，業界也指出螺絲產業圈有大者恆大現象，這對做大廠代工的上下游小廠生存將越來越嚴峻。



根據統計，台灣螺絲總出口量，2022年共166萬5千多公噸，2023年共127萬5400公噸，2022年與2023年相比減少約39萬公噸，出口量下降23.41%。今年1到6月出口量63萬6300多公噸，比去年同期出口量少3.53%。由於海外訂單呈現衰退，螺絲產業鏈出現鬆動，產業鏈正在進行洗牌。



高雄市岡山區有“螺絲窟”之稱，產值佔全台七成，全台1850多家螺絲業者，超過五成集中在這裡形成產業聚落。近期也傳出10多家業者調整營業，主要是抽線、電鍍、熱處理、小型的螺絲加工廠為主，例如電鍍專業廠良有傳出停業、抽線廠元山鋼年底結束抽線業務。台灣螺絲公會則稱去年至今約有10來家歇業。



台灣螺絲公會理事長蔡永裕3日在中鋼產銷聯誼會上表示，螺絲業還有30年的好光景，業界要有信心。前台灣螺絲公會理事長蔡圖晉接受電訪時則稱，如果是看生產螺絲為主的，今年有比去年好1成左右，沒有外界描述這麼嚴重。



針對檯面上人物信心喊話，實際到產區走一趟聽到的不是這樣。抽線廠元山鋼是汽車螺絲上游廠，員工則說“傳統油車市場被電動車吃掉很多，電動車螺絲少很多，甚至用塑膠扣件，所以訂單少很多。”員工也指著囤放的“盤元”說“中鋼供應的價格太高，成本壓不下來，競爭不過大陸。”



另一家華盛螺絲員工則直呼“訂單少了一半。”但螺絲景氣寒冬躍上媒體版面後，兩間公司負責人都低調不願再受訪，整體氣氛十分低靡。

