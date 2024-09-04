柯案羈押庭明登場　小草集結警動員4百人

挺柯網紅“館長”陳之漢。（中評社 資料照） 中評社台北9月4日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院5日上午9點半將再傳喚柯文哲開羈押庭。柯粉小草號召再次上街抗議，但因北檢外不得集會遊行，警方將出動400名警力維安，小草則改至台北捷運小南門一號出口集結。



柯文哲初次聲押、開庭時，小草連日集結在北檢外，主管集會遊行的中國國民黨籍台北市長蔣萬安令台北市警局長李西河採柔性勸導，僅舉牌2次不允許違法集會，卻遭到民進黨籍、偏綠議員痛罵。據了解，此次警方將嚴格進行管制，目前已調派中正一、松山、北投、大同等警分局，清晨7點集結400名警力，在北檢北院、小南門附近，針對集會遊行維護安全，以展現警方執法決心。



據悉，民眾黨已申請在小南門站一號出口附近，也就是愛國西路北側、延平南路至博愛路段集會，小草將再度上街靜坐、抗議。小草挺身公益聯盟召集人洪先生強調，此次沒有黨部動員，只是幫忙申請路權，小草自發性動員。人數尚未可知。



另外，挺柯網紅“館長”陳之漢曾揚言再押柯文哲，將號召十倍、百倍、上千人去包圍北檢。不過陳之漢稍早在直播說，下午跟民眾黨打電話，明天先讓柯文哲去開庭，他先不會叫人去，但若被押，民眾黨會用合法的方式運作，可能會辦遊行，他才會叫人去。



北院晚間表示，經承辦股確實聯繫上檢辯雙方，明天早上9點30分在本院第15法庭開庭。先處理程序事項。待程序事項處理完畢後，會接著開聲押庭。



若是明天上午開庭，當天或下午應該就會有無保請回、交保、羈押禁見3種可能結果。