今開二回羈押庭　柯Ｐ滿臉笑容心情不受影響

柯文哲5日一早踏出家門，滿臉意外大批媒體到場採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月5日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲捲入京華城弊案，台北地方法院5日上午9點半將再開羈押庭。柯文哲5日一早出門到進北院的時間，可能是最後面對媒體的時間，大批媒體超過30人一早6點半就開始陸續聚集在柯家樓下，幾乎往常翻倍的人數，讓柯文哲一早出門直喊，哇⋯⋯你們太誇大了⋯⋯



柯文哲5日一早約7點10分踏出家門，穿著仍是8月30日遭檢調帶走的白色長袖襯衫搭配西裝褲，拎著黑色公事包滿臉笑容，心情似乎並不受即將開第二回羈押庭影響。媒體湧上前喊話，主席今天要開第二回羈押庭，聊一下？柯笑說，不要啦，這個⋯⋯媒體接著追問，台灣高等法院認為你積極介入？今天還是要主張不知情嗎？公務員不要坐牢還是原則嗎？柯則未有任何回應。



柯文哲坐上車離開後，約上午7點25分抵達位於台玻大樓的辦公室。



北檢偵辦京華城容積獎勵案，柯文哲8月30日上午配合檢調帶回調查後，直至9月2日清晨歷經近70個小時才踏出北檢“無保請回”，目前中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京等重要關鍵人物都遭收押禁見，台北市都委會執行秘書邵琇珮9月3日復訊後請回，並限制住居及出境出海。



北檢9月3日傍晚對柯文哲“無保請回”裁定提出抗告，高院於9月4日傍晚裁定，撤銷北院原柯文哲“無保請回”裁定，而北院將在9月5日上午9點半再開羈押庭。民眾黨也已申請鄰近北檢的愛國西路（延平南路至博愛路段）9月5日、6日早上8點到晚上10點的路權，就待黨中央號召集結。