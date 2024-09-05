北檢抗告成功　李永萍：謝龍介民調會更高

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電／根據《TVBS》民調中心公布的2026台南市長藍綠主要人選民調顯示，民進黨籍“立委”陳亭妃支持度46%領先中國國民黨籍“立委”謝龍介的35%，但是謝龍介對上民進黨籍“立委”林俊憲或王定宇都小幅領先。在政黨傾向方面，民眾黨認同者55%支持謝龍介，高於28%支持陳亭妃。前台北市副市長李永萍4日在政論節目表示，調查日期是還沒發生檢察官大翻車的問題，如果檢察官這麼草率、無理對待台灣民眾黨主席柯文哲之後，再去調查的話，可能白營流向支持謝龍介的支持度還會更高。



不過，台灣高等法院昨日已撤銷台北地院對柯文哲“無保請回”的裁定，發回北院重裁，北檢抗告成功。



根據《中時新聞網》報導，李永萍4日在政論節目《新聞大白話》中表示，《TVBS》民調的玄機，就在於調查的日期，還沒發生檢察官大翻車的問題。所以當檢察官這麼草率、無理對待柯文哲之後，如果之後再去調查，可能白營流向支持謝龍介的支持度還會更高。



李永萍說，那時為了要奪韓國瑜北農總經理的位子，民進黨就潑髒水稱，韓國瑜北農總經理任內帳目不清、有貪污。檢調就去調查，韓國瑜就把所有帳冊堆滿一整個房間，全部嚴陣以待，結果什麼事情都沒有查出來。