柯文哲抵達北院重開羈押庭　臉掛燦爛笑容

民眾黨主席柯文哲抵達北院，面帶微笑、不發一語。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院5日上午9點半再傳喚柯文哲開羈押庭。柯文哲於9點15分在委任律師鄭深元陪同下進入北院，全程竟露出燦爛的笑容，看起來神態自若，面對提問均笑而不答，步上2樓準備進入閱卷庭。



柯文哲今日上午從家門出發後，到台玻大樓與鄭深元等律師團討論，隨後赴北院。北院內外有大批警力與媒體，但未見有小草在場。



台灣高等法院昨日發回北院更裁的理由是柯文哲“積極介入京華城案”，顯示北檢提出更多事證，所以今日羈押庭備受關注。



柯文哲9點15分下車走進北院，媒體追問“會不會擔心被羈押？有信心嗎？妻子陳佩琪的金流有問題嗎？”柯文哲均面帶微笑、不發一語，腳步穩健走上2樓，鄭深元隨柯上樓。



首先會先開閱卷庭，由於首次開羈押庭前，北檢有申請限制閱卷範圍，由於卷宗很厚，但柯的律師只能用紙筆抄寫。此次檢察官也再度申請限制閱卷。另外此次有加入前台北市兵役局長朱亞虎、都審會執秘邵琇珮的新證詞，還有被羈押的威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、前台北市副市長彭振聲的訊問證詞，是否對柯不利？備受關注。



閱卷庭結束後，等值班的羈押庭法官呂政燁決定開羈押庭，結束後將會有無保請回、交保、羈押禁見送土城看守所等3種結果。