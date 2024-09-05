柯二次羈押庭來了！吳子嘉斷言會被收押禁見

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北9月5日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭北檢聲押，台北地院裁定“無保請回”。檢方抗告後，台灣高等法院依相關人等證述，認定柯文哲積極介入京華城案，因此撤銷裁定發回北院更裁。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日表示，柯文哲百分之百會被收押禁見，理由很簡單，北檢有兩張穩贏的牌，第一張牌沈慶京，第二張牌彭振聲。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，遭台北地檢署聲押禁見，但被台北地院裁定無保請回，北檢不服提出抗告，高院4日裁定發回北院更裁，5日上午重開羈押庭。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中指出，柯文哲百分之百會收押禁見，理由很簡單，“北檢有兩張穩贏的牌，第一張牌沈慶京，第二張牌彭振聲”。沈慶京撐不下去的，監所裡面的醫療爛透的。沈慶京當污點證人，他是0坐牢，因為行賄罪，只要自白可以緩起訴。沈慶京一定會反水（意指反叛），如果不反水的話，北檢一定會把他關到滿。



吳子嘉最後提到，“沈慶京一定是有金流部分，然後彭振聲一定可以咬柯文哲，這兩張牌都是北檢的牌”，北檢只是要等時間到了，這兩張牌都會投降。