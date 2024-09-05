北院外無小草　警放寬進出管制、改肉眼識別

警方在北檢、北院前進行維安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月5日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利案，台北地院2日諭令無保請回，台北地檢署不服抗告成功，北院5日上午9點半再傳喚柯文哲開羈押庭。警方針對北院外出動上百警力管制，防範支持者違法集會遊行，但現場並無小草。警方表示，將採放寬民眾進出，會用肉眼識別抗議民眾的特徵。



台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，遭台北地檢署聲押禁見，但被台北地院裁定無保請回，北檢不服提出抗告，高院4日裁定發回北院更裁，5日上午重開羈押庭。



柯文哲初次聲押、開庭時，小草連日集結在北檢外，主管集會遊行的中國國民黨籍台北市長蔣萬安令台北市警局長李西河採柔性勸導，僅舉牌2次不允許違法集會，卻遭到民進黨籍、偏綠議員痛罵。此次警方將嚴格進行管制，目前已調派中正一、松山、北投、大同等警分局，清晨7點集結400名警力，在北檢、北院、小南門附近，針對集會遊行維護安全，以展現警方執法決心。



民眾黨組織部已申請在小南門站一號出口附近，也就是愛國西路北側、延平南路至博愛路段集會，共申請5、6日連2天路權，小草將再度上街抗議。小草挺身公益聯盟召集人洪先生強調，此次沒有黨部動員，只是幫忙申請路權，小草自發性動員。人數視自發性狀況，會訴諸理性，不會衝到北檢、北院。



台北市警局中正第一分局督察組長陳育健受訪表示，今日因該團體有申准合法集會，另有民眾在網路號召動員包圍司法機關，分局為防止衝突發生，所以採從嚴部署，如有違法脫序行為，絕對依法究辦，以維護相關機關安全。但因現場目前尚未看見有明顯的動員民眾，將採放寬民眾進出，並會用識別群眾特徵。若有拿舉牌、標示等明顯特徵，將會勸導離開。



柯文哲今日上午9點15分在律師鄭深元陪同下已進入北院閱卷庭，接著會是羈押庭。北院外尚無明顯特徵的小草。